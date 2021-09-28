Два вагона сошли с рельсов в Навашине Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два вагона сошли с рельсов в районе ст. Навашино 8 ноября. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительной информации, ЧП произошло в 20:00 при маневровой работе.

"Опрокидывания вагонов не допущено, они находятся в сошедшем состоянии на колесных парах", - пояснили в ведомстве.

В результате никто не пострадал. Вред окружающей среде также не причинен.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.