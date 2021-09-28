Форум по реализации всероссийского проекта "Навигаторы детства" пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Форум по реализации всероссийского проекта "Навигаторы детства" пройдет в Нижегородской области 11-13 ноября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в нем примут участие советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и муниципальные координаторы проекта региона.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, мероприятие состоится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

В течение трех дней форум станет площадкой для профессионального диалога специалистов в сфере воспитания. Особое внимание будет уделено содержанию и ключевым показателям реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", содержанию модулей рабочей программы воспитания школы, механизмам и оценки ее результативности, а также алгоритмам координации деятельности советников по воспитанию в общеобразовательных организациях.

Программа форума включает презентацию опыта региональных отделений всероссийских общественных некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью, презентацию мероприятий федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" для руководителей методических объединений классных руководителей общеобразовательных организаций муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области. Также участники планируют обсудить организацию работы по реализации программы "Орлята России".

Напомним, в Нижегородской области с 1 сентября 2021 года в 421 общеобразовательной организации приступили к работе 480 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 42 муниципальных координатора и пять специалистов ресурсного центра уже осуществляют общую координацию работы по реализации рабочих программ воспитания вместе с командами общеобразовательных организаций региона.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25000 школ – это более миллиона участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя. Реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление, три из них входят в национальный проект "Образование".