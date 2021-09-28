Валентина Цывова: "Отнеситесь ответственно – сделайте прививку!" Общество

Фото: с сайта palata-nn.ru

В Москве в рамках форума "Сообщество", организатором которого выступила Общественная палата РФ, прошла экспертная сессия "Почему прививаться надо всем? Врачи, общество и вакцина в эпоху пандемии". В ее работе приняла участие в онлайн-формате член Общественных палат РФ и Нижегородской области, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, генеральный директор-главный врач Центра медицинской профилактики "ГАЗ" Валентина Цывова.

Эксперты обсудили необходимость вакцинации, меры сохранения здоровья населения и противодействия последствиям пандемии, затронули вопросы сохранения психического и психологического здоровья, развития донорства крови в период пандемии.

"Сегодня в нашей стране созданы абсолютно все условия, чтобы каждый человек мог привиться от коронавируса, есть доступные эффективные вакцины, открыты пункты вакцинации. Однако пока для улучшения эпидемиологической ситуации темпы вакцинации недостаточны. Переболевшим показано вакцинироваться через шесть месяцев. Тем, кто уже был привит, через шесть месяцев тоже необходимо повторно вакцинироваться для лучшей защищенности. Отнеситесь к этому ответственно, не подвергайте риску себя, своих близких, коллег, сделайте прививку!" - сказала Валентина Цывова.

Как считают эксперты, вакцинирование – единственная мера, которая поможет выработать коллективный иммунитет и защитить здоровье граждан. Отказ от вакцинации иногда связан с недостатком необходимых знаний у граждан, поэтому участники форума призвали усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации среди населения.