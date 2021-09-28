Задолженность нижегородских предприятий за услуги водоканала превысила 550 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задолженность нижегородских предприятий за услуги водоканала превысила 550 млн рублей. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, более 3,5 тысяч компаний задолжали за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Так, по состоянию на конец третьего квартала просроченная задолженность предприятий, организаций, управляющих компаний и ТСЖ составляет более 550 млн рублей.

По словам директора Центра по работе с абонентами компании Николая Смирнова, в антирейтинг юридические лица попадают, когда размер просроченной задолженности превышает 100 тысяч рублей.

"К неплательщикам применяются все меры, предусмотренные законодательством, в том числе претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также судебное взыскание, что влечет за собой принудительное взыскание задолженности (арест денежных средств, имущества должника)", - сказал он.

При этом треть общей задолженности приходится на исполнителей коммунальных услуг, даже несмотря на своевременную оплату платежек жителями. В списке таких неплательщиков 312 компаний. Среди них наиболее крупные домоуправляющие компании Нижнего Новгорода, а также: ООО "Коммунальщик-НН", АО "Борский водоканал", ООО "Экотеплосервис-Кстово", ЗАО "Жилищная управляющая компания", ООО "ДК "Заречье", ООО УК "Времена года", ТСЖ "Березовская, 106,108", ООО "Строймастер", ООО "Стройкомплектсоюз Плюс", ООО "ОНИС", ООО "УК "Град".

К наиболее крупным должникам относятся: ОАО "РУМО", АО "ПКО "Теплообменник", ООО "ДОМ отдыха "Кудьма", АО "Газэнергосервис", ООО "Луидор", АО "Колос-3", ООО "Фирма "Нижегородстрой", ООО "Энерджипром-НН", ЗАО "Термаль".

При условии оплаты задолженности и текущего потребления, должники могут покинуть "антирейтинг".