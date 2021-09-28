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Общество

Водооткачивающая техника работает на улицах Заречной части Нижнего Новгорода

09 ноября 2021 16:04  [123] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В связи с дождливой погодой на территории Автозаводского и Сормовского районов Нижнего Новгорода работает водооткачивающая техника. Об этом рассказали в мэрии.

Так, на Автозаводе три машины работают в круглосуточном режиме. В частности, 9 ноября воду откачивают на ул. Переходникова, 6 микрорайон, Комсомольская и др. Кроме того, подрядная организация расчищает дождеприемные колодцы.

Согласно информации сормовской администрации, в первоочередном порядке водооткачивающая техника выезжала на самые проблемные места - улицы Светлоярскую, Коминтерна, Федосеенко и проспект 70 лет Октября. Сегодня в Сормовском районе продолжается откачка дождевой воды и уборка мусора на дорогах и озеленённых территориях. В работах задействованы 20 человек и 13 единиц техники, уточнили в администрации Сормовского района.

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