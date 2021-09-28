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Более 14 тысяч ложных вызовов поступило в службу 112 в Нижегородской области за неделю

09 ноября 2021 17:32  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За минувшую неделю, с 1 по 7 ноября, в центр обработки вызовов системы 112 Нижегородской области поступило 36 408 обращений от жителей региона. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В частности, было отмечено увеличение на 6% числа обращений граждан в полицию - до 3 463. При этом специалисты отметили снижение на 21% числа обращений за помощью специалистов газовой службы – до 184. Также на 8% снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи – до 183 звонков. Кроме того, на 6% сократилось число обращений за помощью пожарных: за прошлую неделю поступило всего 306 таких вызовов.

Между тем, минувшая неделя отличилась значительным увеличением ложных вызовов – до 14 251.

"Каждый такой звонок отвлекает специалистов службы 112 от реальной помощи людям. Число ложных вызовов на сегодняшний день остается самым масштабным по сравнению с другими показателями. Хочу еще раз подчеркнуть, что каждый подобный звонок злоумышленника может стоить кому-то здоровья, сохранности жилья, даже жизни", - подчеркнул начальник управления центра обработки вызовов системы-112 Сергей Бучацкий.

Рост количества обращений за прошлую неделю был зафиксирован на Бору и в Богородском районе.

Напомним, служба 112 принимает вызовы всех экстренных оперативных служб Нижегородской области по единому номеру телефона. Система работает круглосуточно, в составе дежурной смены есть психолог и переводчик. При этом позвонить на единые номер с мобильного телефона можно даже при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Кроме того, экстренную информацию на номер 112 можно отправлять и смс-сообщением.

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Теги:
МВД Медицина и здоровье МЧС
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