Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур, заявил один из авторов документа, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он указал, что теперь эта процедура будет необходима лишь перед постановкой подержанной машины на учет, но и то только в случае, если она старше четырех лет.

"При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются - там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Наш законопроект уже нашел поддержку в Правительстве. Сейчас задача - максимально оперативно обеспечить его принятие в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике", - сказал Андрей Турчак.

Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании, согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей - запрещена.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО - очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

"Каждому автовладельцу известно, сколько времени и сил отнимает процедура прохождения техосмотра, новый законопроект облегчит жизнь автомобилистам, позволит сэкономить их время", - прокомментировал законопроект об отмене обязательного техосмотра региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.

"Ответственность за исправность и техническое состояние автомобиля лежит на владельце, сама процедура технического осмотра не является гарантией безаварийности. При личной эксплуатации автомобилей до 5 лет с момента выпуска, как правило, не происходит критического износа запчастей. Что же касается автотранспорта, осуществляющего коммерческие перевозки, на который ложится совершенно другая нагрузка, здесь техосмотр безусловно необходим, так как речь идет о безопасности людей", - подчеркнул координатор партийного проекта.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Правительство поддерживает законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин - моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.