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Политика

Глеб Никитин представил направления развития Нижегородской агломерации

09 ноября 2021 18:26  [104] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 ноября выступил с докладом на заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России, сообщает пресс-служба главы региона.

Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В своем докладе Глеб Никитин представил основные направления развития Нижегородской агломерации.

Как подчеркнул Глеб Никитин, модель пространственного и инфраструктурного развития с опорой на Нижегородскую агломерацию была выбрана еще при разработке стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Для решения отдельных стратегических задач, в частности, развития системы общественного транспорта, в периметр агломерации включена территория, на которой проживает 65% населения региона и где обеспечивается 75% ВРП.

Нижегородский губернатор отметил, что основные задачи создания агломерации - эффективное и комплексное управление пространственным развитием, снятие инфраструктурных ограничений, повышение связанности территорий. Для их успешного решения проводится консолидация полномочий по направлениям, касающимся пространственного развития. В частности, благодаря перераспределению полномочий удалось сократить среднее время получения разрешения на строительство более чем в 2,5 раза (со 187,95 дня в 2018 году до 71,5 дня в 2021-м.).

Также была создана государственная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО). Благодаря размещенной в системе информации можно получить ответы на многие вопросы, не обращаясь в органы власти. Это экономит время жителям, предпринимателям и инвесторам. Сократилось и время принятия управленческих и проектных решений по вопросам градостроительной деятельности.

В качестве примера работы с агломерацией Глеб Никитин обозначил развитие новых территорий на юге города – в Ольгине и Новинках.

"Мы смогли рассмотреть эту территорию через призму развития агломерации, а не отдельного муниципалитета, произвели оценку ее градостроительного потенциала. С учетом перспективных объемов строительства была определена потребность в объектах магистральной инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Результаты анализа, в частности, помогли нам обосновать включение магистральных сетей газоснабжения этой территории в инвестпрограмму "Газпрома". Обеспечение устойчивой транспортной связи для фактически нового района потребует строительства нового моста через Оку. Таким образом, работая с одним проектом комплексного развития, мы способствуем долгосрочному развитию сразу нескольких муниципалитетов", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что работа ведется по трем направлениям: комплексное развитие новых территорий под жилищное строительство с полным обеспечением транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой (обеспечение транспортной доступности, в частности, благодаря строительству дублера пр. Гагарина в областном центре); редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода; модернизация системы общественного транспорта с повышением приоритета внеуличного транспорта.

В качестве ключевых преимуществ агломерационного подхода к пространственному развитию в рамках выбранной модели Глеб Никитин отметил возможность применения в существующем правовом поле, без создания новых институтов, межмуниципального взаимодействия; снятие с муниципалитетов, входящих в периметр агломерации, функций, требующих межмуниципального взаимодействия; повышение сбалансированности муниципальных бюджетов; формирование на региональном уровне центра компетенций для решения комплексных задач территориального развития.

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Теги:
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