Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области на 2022 год пройдут в заочном формате 17 ноября Экономика

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" пройдут 17 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.

Слушания будут организованы в заочной форме на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", в разделе "Публичные слушания" (http://mf.nnov.ru:8025/primi-uchastie/publichnye-slushaniya), с 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте (http://mf.nnov.ru:8025/registration) до 08:00 17 ноября.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что формат онлайн-трансляции позволит всем желающим в режиме реального времени услышать, как сформирован бюджет региона, и задать свои вопросы.

"В прошлом году трансляцию посмотрело более 9 тысяч человек. Кроме того, зарегистрированные участники задали более 30 вопросов. Над проектом бюджета на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го года была проделана большая работа, предусматривающая реализацию ряда важных инициатив и проектов. Участие жителей в обсуждении главного финансового документа соответствует задачам, которые определил президент России Владимир Путин. Свое дальнейшее развитие эта работа находит и в проектах инициативного бюджетирования", - отметил Глеб Никитин.

Вопросы, предложения и замечания могут быть направлены на имя министра финансов Нижегородской области в письменном виде по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 14 (по почте или факсимильной связи по тел.: 437-33-10), а также в электронном виде (e-mail: official@fin.kreml.nnov.ru) не позднее 18.00 12 ноября 2021 года.

Ответы будут размещены на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в течение пяти дней. В случае необходимости дополнительной проработки срок ответа может увеличиться до одного месяца, о чем участнику публичных слушаний сообщат.

Напомним, что всего доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в объеме 219 млрд. 499 млн. рублей, что составляет 108,7% к первоначальному бюджету 2021 года. На 2023 год доходы составят 225 млрд. 377 млн. рублей, на 2024 год – 233 млрд. 734 млн. рублей.

Всего расходы областного бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 223 млрд. 161 млн. рублей, что составляет 102,8% к первоначальному бюджету 2021 года, расходы на 2023 год – 224 млрд. 173 млн. рублей, на 2024 год – 227 млрд. 842 млн. рублей. Формирование расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области.

Областной бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 3 млрд. 371 млн. рублей (на сумму расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3 млрд. 371 млн. рублей), на 2023 и 2024 годы с профицитом 1,5 млрд. рублей и 6,2 млрд. рублей соответственно. Без учета расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в 2022 году – дефицит 0 рублей.