Мужчина погиб при попытке перейти реку вброд в Уренском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб при попытке перейти реку вброд в Уренском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на воде в акватории реки Уста, около н.п. Атазик в Уренском районе поступило в ведомство в 08:15 10 ноября.

Из водоема извлекли тело 69-летнего мужчины.

Очевидцы сообщили, что мужчина пытался перейти реку вброд в нетрезвом состоянии. В настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.