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Мужчина погиб при попытке перейти реку вброд в Уренском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на воде в акватории реки Уста, около н.п. Атазик в Уренском районе поступило в ведомство в 08:15 10 ноября.
Из водоема извлекли тело 69-летнего мужчины.
Очевидцы сообщили, что мужчина пытался перейти реку вброд в нетрезвом состоянии. В настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.
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