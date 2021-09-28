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Общество

Юрий Шалабаев: "Нагрузка на сотрудников полиции постоянно возрастает"

10 ноября 2021 10:34  [88] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем сотрудников органов внутренних дел РФ.

"Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – днем сотрудников органов внутренних дел. Сегодня поздравления принимают те, кто делом всей своей жизни выбрал защиту правопорядка и законности, кто обеспечивает безопасность граждан на территории Нижнего Новгорода. Нагрузка на сотрудников полиции постоянно возрастает. Кроме вашей ежедневной рутинной работы в последние годы на личный состав возложена функция контроля соблюдения противоэпидемических мер", - сказал он.

"В любое время и в любом деле сотрудников органов внутренних дел Нижнего Новгорода отличают чуткое отношение к человеку, неукоснительное соблюдение законодательства, патриотизм и любовь к своей профессии. Не удивительно, что в ответ вы слышите слова благодарности от нижегородцев, которые считают, что у нас самые лучшие полицейские. Даже Нижегородскую область на конкурсе "Народный участковый 2021" представляет старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду капитан полиции Антон Куликов", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

"Особые слова в этот день хочется сказать ветеранам органов внутренних дел. Вы являетесь хранителями добрых традиций, делитесь своим огромным опытом и мудростью с молодыми сотрудниками, которые делают первые шаги в вашей нелегкой профессии. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! Пусть после дежурств вас с нетерпением и любовью ждут дома", - резюмировал он.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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