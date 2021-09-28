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Общество

Более 70% сотрудников Нижегородской областной фармации прошли вакцинацию от коронавируса

10 ноября 2021 10:53  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 70% сотрудников оптово-производственного предприятия ГП НО "НОФ" прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, 10 ноября группа сотрудников, желающих поставить прививку от коронавирусной инфекции, сможет сделать это на рабочем месте - в медицинском кабинете в здании ОПП на ул.Геологов, 6.

Пандемия COVID-19 не сдает позиции ни в мире в целом, ни в России – в частности. Ежедневное число вновь выявленных в Нижегородской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по данным регионального министерства здравоохранения, сохраняется в районе отметки в 800 человек.

При этом, число госпитализаций пациентов с тяжелым течением заболевания продолжает оставаться стабильно высоким, а свободный коечный фонд держится в районе 17-20%. В качестве вынужденной меры правительство Нижегородской области объявило нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября текущего года.

По мнению эпидемиологов и вирусологов, единственным способом переломить ситуацию с распространением инфекции является создание коллективного иммунитета посредством вакцинации 80% населения.

Решение вакцинировать всех желающих сотрудников ГП НО "НОФ" руководство предприятия приняло в конце июня текущего года, а уже в начале июля все записавшиеся на вакцинацию были привиты первым компонентом. Далее сделать прививку можно было в соответствии с рекомендациями по каждой конкретной вакцине.

В настоящее время вакцинация на госпредприятии проходит в плановом режиме. Для удобства сотрудников и сокращения времени проведения прививки все необходимые для заполнения документы желающие получают в электронном виде, а ожидают приема у врача - в актовом зале оптово-производственного комплекса. Сделать прививку сотрудники ГП НО "НОФ" могут любой зарегистрированной в России вакциной, имеющейся в наличии на момент вакцинации. На сегодняшний день это – Спутник V, Ковивак и Спутник Лайт (для тех, кто ревакцинируется или уже переболел COVID-19).

Генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов, который уже прошел вакцинацию спустя полгода после перенесенного заболевания, лично обратился к коллегам с рекомендацией сделать прививку.

"Необходимо думать не только о себе, но и о людях, которые работают рядом, и возможно, находятся в группе риска тяжелого течения заболевания. – считает гендиректор Нижегородской областной фармации. – Поскольку НОФ относится к предприятиям жизнеобеспечения, нашим сотрудникам крайне важно, понимая этапы развития пандемии, соблюдать все меры профилактики заражения и обеспечить свою защиту с помощью прививки от COVID-19, чтобы продолжать жить и работать на благо нижегородцев", - подвел итог Павел Ястребов.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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