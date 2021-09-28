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Лучшие эвакуаторы в Нижнем Новгороде

10 ноября 2021 12:27  [73]

Эвакуация автомобилей — сложная и дорогостоящая процедура. Лучше всего изучить все особенности процесса эвакуации заблаговременно.

Существует несколько видов эвакуаторов:

  • С лебедкой. Погрузка машины выполняется по наклонным направляющим с привлечением лебедки и использованием буксирного крюка, вмонтированного в транспортное средство с любой стороны. Эвакуатор этого типа подходит для автомобилей средней величины.
  • С мобильной платформой. Эвакуатор предназначен для работы с автомобилями относительно большой массы.
  • С гидроманипулятором. Такое оборудование оснащено подъемным краном и открытой платформой для размещения авто. При помощи такого эвакуатора можно транспортировать машины с серьезными повреждениями после автокатастрофы, а также при четырех заблокированных колесах.
  • С возможностью частичной погрузки. Используется для вывоза габаритной грузовой техники, легковых не полноприводных автомобилей из парковки в случае блокированной оси. Эвакуатор захватывает специальными вилами заблокированную ось, а свободная остается в движении.
  • Двухэтажный эвакуатор. Приспособленный для транспортировки нескольких автомобилей одновременно.

Заказывать услугу нужно в проверенной компании, а не у посредника. Такая фирма только организует сотрудничество клиента с организацией, предоставляющей эвакуатор Нижний Новгород — населенный пункт с развитой инфраструктурой и активным дорожным движением, поэтому рынок изобилует множеством компаний-однодневок. Работа посредника также входит в стоимость услуги за счет клиента, вследствие чего возрастает окончательная цена услуги.

Сотрудничество с компаниями-посредниками как правило, не обходится без проблем. Эвакуатор приходится ждать долгое время, а в некоторых случаях в услуге просто отказывают. Иногда погрузчик, выделенный компанией-посредником, находится в критическом состоянии. Нередко в процессе осуществления услуги цена за нее возрастает: сотрудники ссылаются на необходимость добавочных действий, которые не входят в стандартные тарифы.

Как выбрать службу эвакуации

Чтобы не оказаться внезапно в описанной ситуации, не платить лишние деньги, необходимо учесть следующие рекомендации:

  • Необходимо запастись двумя или тремя номерами надежных компаний, готовых выполнить услуги эвакуации ответственно и качественно. В этом деле помогут отзывы знакомых, а также самостоятельный поиск информации об организациях. Реклама еще не является гарантией качественного выполнения услуги. Престижные компании осуществляют деятельность, предоставляя подробную информацию на сайте с разделами отзывов, обратной связью для решения возникающих вопросов клиентов.
  • При обращении в компанию необходимо поинтересоваться точной стоимостью услуг эвакуации и факторами, влияющими на ее изменение. Важно задать вопрос о среднем времени прибытия эвакуатора, возможностях автопарка. Если компания имеет собственный автопарк, то уделит подробное внимание каждому заданному вопросу, тогда как посредническая организация будет вынуждена уточнять детали у водителя.
  • Следует попросить диспетчера назвать окончательную стоимость услуги исходя из данных автомобиля, его удаленности от автопарка, технической исправности.
  • В процессе ожидания эвакуатора в целях экономии времени можно приготовить крюк для буксирования, техпаспорт для водителя эвакуатора, а также собрать необходимые вещи, оставленные в салоне машины.
  • Если водитель пострадавшего автомобиля не намерен уезжать вместе с эвакуатором, можно воспользоваться моментом для того, чтобы сделать несколько снимков с места погрузки и в дальнейшем избежать недоразумений в случае возникновения повреждений в ходе транспортировки.

ТракСпас

Организация "ТракСпас" эвакуируют и буксируют транспорт в городе Нижний Новгород и области. Спецтехника нашей компании имеет современные оборудования и спутниковую систему маршрутизации, благодаря этому представители компании могут быстро очутиться на месте аварии и доставить автомобиль к цели. Вся работа скоординирована таким образом, чтобы мы могли быстро предоставить специализированную помощь, а также транспортировку автомобиля. Мы трудимся круглосуточно, семь дней в неделю.

Компания использует только опытный персонал, наши специалисты проходят исключительный отбор, подготовку.Они помогут с выездом вашего автомобиля в любых условиях: ливень, слякоть, любая поломка транспортного средства. Многолетний опыт работы дает нам найти ответ в любых обстоятельствах.

Эвакуатор NiNo

Организация существует с 2007 года во всех районах, вблизи населенных пунктов и транспортных магистралей Нижнего Новгорода. Путь длится около 40минут."ТракСпас"- это один из лучших сервисов по эвакуации в Нижнем Новгороде. Стоимость услуг будет зависеть не только от количества километров или целью погрузок и разгрузок, а также дополнительно от простойного времени. Зафиксированные тарифы, без искажений! Если была пояснена ситуация о состоянии автомобиля, и условия погрузок, выгрузок, то конечно же вы не переплатите, а может даже оплату и уменьшите, так как по этому вопросу стоимость выполненных работ обговаривается отдельно, рассматривая все обстоятельства. Выдаются важные документы.

Автоспасатель

Постоянно на улицах Нижнего Новгорода мы справляемся с различными кризисными ситуациями, помогаем с погрузками автомобилей разной степени поврежденности, перемещаем уникальное оборудование и просто вытаскиваем автомобиль из снега или грязи. Мы делаем это квалифицированно.

Нам доверяют не просто автомобиль, а определенное и спокойное разрешение неприятного или необычного происшествия на дороге.

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