Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2021 16:14  [24] Давид Мелик-Гусейнов: "Нижегородцы могут посетить больного в "красной зоне" в особых случаях"
10 ноября 2021 16:10  [37] Около 150 млн рублей направят на ремонт и содержание ливнёвок в Нижнем Новгороде в 2022 году
10 ноября 2021 15:42  [105] Койки для больных коронавирусом детей начали разворачивать в Нижегородской области
10 ноября 2021 15:22  [82] Нижегородские суды рассмотрели 48 административных дел о нарушении противоковидных мер
10 ноября 2021 15:00  [108] Академия "Маяк" им. Академика Сахарова открыта в Нижнем Новгороде
10 ноября 2021 14:41  [150] Роспотребнадзор рассказал о динамике заболеваемости нижегородцев из категорий риска
10 ноября 2021 14:36  [155] Карантин по COVID-19 и ОРВИ частично введён в 54 образовательных организациях Нижегородской области
10 ноября 2021 14:19  [239] Нижегородские медики начали подготовку к пятой волне коронавируса
10 ноября 2021 14:13  [108] Населённые пункты Нижегородской области, куда проведут интернет 4G в 2022 году, выбирают на портале госуслуг
10 ноября 2021 13:39  [121] Нижегородские медики получат доплаты за каждого привитого от COVID-19
Общество

Академия "Маяк" им. Академика Сахарова открыта в Нижнем Новгороде

10 ноября 2021 15:00  [108] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Академия "Маяк" им. Академика Сахарова открыта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший церемонию открытия академии.

Согласно информации, в ходе мероприятия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил медали 800-летия Нижнего Новгорода генеральному директору Росатома Алексею Лихачеву и президенту РАН Александру Сергееву.

Как отметил Глеб Никитин, присвоение академии Росатома имени Андрея Сахарова является знаковым событием. "Уверен, что работа академии будет осуществляться в интересах региона и нашей страны", - сказал он.

Алексей Лихачев в свою очередь выразил признательность семье Андрея Сахарова за поддержку данного проекта. По словам руководителя Росатома, на площадке "Маяка" будет идти подготовка специалистов-атомщиков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росатом
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph