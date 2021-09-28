Академия "Маяк" им. Академика Сахарова открыта в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Академия "Маяк" им. Академика Сахарова открыта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший церемонию открытия академии.

Согласно информации, в ходе мероприятия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил медали 800-летия Нижнего Новгорода генеральному директору Росатома Алексею Лихачеву и президенту РАН Александру Сергееву.

Как отметил Глеб Никитин, присвоение академии Росатома имени Андрея Сахарова является знаковым событием. "Уверен, что работа академии будет осуществляться в интересах региона и нашей страны", - сказал он.

Алексей Лихачев в свою очередь выразил признательность семье Андрея Сахарова за поддержку данного проекта. По словам руководителя Росатома, на площадке "Маяка" будет идти подготовка специалистов-атомщиков.