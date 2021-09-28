Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
10 ноября 2021 15:51  [69] Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн
10 ноября 2021 15:35  [76] Топ-менеджер банка "Открытие" Надия Черкасова признана лучшим руководителем сегмента МСП
10 ноября 2021 15:08  [83] ВТБ принял заявки по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей
10 ноября 2021 13:38  [4800] Владельцы нижегородских торговых центров хотят закрыть пункты вакцинации от COVID-19
10 ноября 2021 13:15  [126] Нижегородский пищепром увеличил выпуск продуктов питания на 15%
10 ноября 2021 12:43  [114] Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
09 ноября 2021 14:24  [186] ВТБ снизил размер первого взноса для ипотеки на загородные дома до 10%
09 ноября 2021 14:15  [204] ПСБ нарастил прибыль более чем двукратно - до 38,7 млрд рублей
09 ноября 2021 13:33  [276] Управляемый вклад банка "Открытие" вошел в тройку самых доходных на рынке
09 ноября 2021 12:25  [207] ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 под 3%
Бизнес

Топ-менеджер банка "Открытие" Надия Черкасова признана лучшим руководителем сегмента МСП

10 ноября 2021 15:35  [76] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Топ-менеджер банка "Открытие" Надия Черкасова признана лучшим руководителем сегмента МСП в российских банках. Об этом сообщает пресс-служба "Открытия".

Согласно информации, в рейтинг журнала "Банковское обозрение" и аналитического центра "БизнесДром" вошли 32 руководителя направления развития малого и среднего предпринимательства из топ-50 банков по активам на 1 сентября 2021 года, банков, аккредитованных Корпорацией МСП, а также банков (или брендов банков), которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом.

"Рейтинг показывает прежде всего роль руководителей как визионеров и энтузиастов развития услуг для предпринимателей своих банков", – отмечают авторы исследования.

При составлении рейтинга учитывались стаж и опыт работы руководителя на банковском рынке; стаж и опыт работы в сегменте МСП; запуск маркетинговых, кобрендинговых проектов за последние два года работы на текущей должности; запуск нового продукта/предложения за последние два года; прирост числа клиентов за последние три года; прирост количества выданных кредитов за последние три года; участие в комитетах, рабочих группах, связанных с развитием финансирования МСП; медийная и отраслевая активность персоны за последние два года; выступления на конференциях, форумах за последние два года.

Значения показателей взвешивались и суммировались, формируя итоговый балл.

По итогам III квартала объем кредитного портфеля банка "Открытие" в сегменте малого и среднего бизнеса составил 191,5 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph