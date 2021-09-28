Произведения разных эпох и стилей услышат нижегородцы на фестивале "Голос флейты" Культура и отдых

Фото: Нижегородская филармония

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "Голос флейты" пройдет в Нижегородской филармонии им. Ростроповича 12 и 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба музыкального учреждения.

На фестивале нижегородцы услышат произведения для флейты разных эпох и стилей – от барокко до современности.

"В эти дни в Кремлевском концертном и Малом залах филармонии флейта будет звучать соло, в сопровождении фортепиано, в ансамбле с другими инструментами (тубой, арфой, фортепиано, аккордеоном), а также с симфоническим оркестром под управлением народного артиста России Александра Скульского", - рассказали в филармонии.

Артисты оркестра и приглашенные музыканты исполнят знаменитые сочинения классиков, а также редко звучащие произведения. Кроме того, зрители познакомятся с произведениями малоизвестных композиторов. В этом году, в концертах примут участие исполнители из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Белгорода и Кирова.

Также в рамках фестиваля приглашенные музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга Ирина Стачинская, Николай Мохов, Елена Митрофанова и Зоя Вязовская проведут мастер-классы по основным исполнительским вопросам для учащихся и студентов.

Напомним, что посещение мероприятия возможно только при предъявлении "Мультипасса 800" либо QR-кода, подтверждающего наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, а также документа, удостоверяющего личность. Требования не распространяются на несовершеннолетних посетителей.

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