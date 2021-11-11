Директора ООО "Таунхаус" приговорили к 6 годам колонии за мошенничество в Нижнем Новгороде

рекламные фото КП Каштановый дворик в Советском районе
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Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО "Таунхаус". Женщина признана виновной по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размере). Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.
В ходе следствия было установлено, что в период с 2014 года по 2017 год нижегородка, которая являлась учредителем и директором ООО "Таунхаус", заключала предварительные договора купли-продажи недвижимости на территории жилого комплекса "Каштановый дворик" в Кузнечихе. Но часть жилых домов так и не было достроено.
В результате мошеннических действий пострадали 25 человек, которым был причинён ущерб на общую сумму свыше 56 млн рублей.
Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил женщине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что бывший участковый предстанет перед судом за многомиллионные махинации с квартирами в Нижнем Новгороде.
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