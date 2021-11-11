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Общество

Жанна Никонова: "Институт Конфуция НГЛУ – одна из мощнейших площадок для изучения китайского языка в России"

11 ноября 2021 17:00  [192] Общество

Фото: пресс-служба вуза

Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "Институт Конфуция НГЛУ – одна из мощнейших площадок по укреплению отношений с КНР и изучению китайского языка в России".

Согласно информации, 11 ноября завершил работу VII российско-китайский молодёжный форум "Волга-Янцзы" – к нему присоединились более 450 участников из России и Китая.

В этом году мероприятие проводится очно и дистанционно: команды из регионов России участвовали в международном телемосте из 20 студий. Такой площадкой для докладчиков, экспертов и слушателей из Нижегородской области в 2021 году стала "Точка кипения НГЛУ".

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй на открытии форума отметил, что в последнее время китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю их существования.

Он подчеркнул, что 2021-й год – знаковый в отношениях России и Китая: 20 лет назад между государствами был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который  продлен в этом году.

Ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова профессор Жанна Никонова подчеркнула, что популярность изучения китайского языка в России и русского языка в Китае растет с каждым годом.

"К 2020 году России и Китаю удалось достичь суммарного показателя двусторонних образовательных обменов обучающимися в 100 тысяч человек (для сравнения: в 2012 году общее количество российских студентов в Китае составляло около 15 тысяч человек, китайских студентов в России – более 25 тысяч человек). Также более 35 тысяч человек прошли обучение в летних и зимних школах, приняли участие в краткосрочных образовательных программах. Большую роль в увеличении данных показателей играет успешное функционирование Институтов Конфуция в России и Фонда "Русский мир". Институт Конфуция НГЛУ им. Н.А. Добролюбова - одна из мощнейших площадок по укреплению отношений с КНР и изучения китайского языка в России", - сообщила Жанна Никонова.

"Десятки мероприятий в год, в которые вовлекаются не только студенты и слушатели языковых курсов, но и все желающие горожане, – тому подтверждение. На сегодняшний день в Институте Конфуция НГЛУ изучают китайский язык около 400 человек. Ведут занятия 6 профессиональных педагогов – носителей языка и 3 педагога – носителя языка из числа волонтеров", - добавила она.

Участниками форума стали представители студенческой молодежи высших учебных заведений, расположенных на территории Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. Событие стало частью программы Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

От НГЛУ в форуме приняли участие проректор по науке и международной деятельности Анна Горохова, директор Института Конфуция НГЛУ Анна Провоторова.

11 ноября свои доклады участникам представили студенты Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ: студентка Дарья Шувалова рассказала об опыте и перспективах бизнес-диалога молодежи России и Китая, а Эльвира Попова выступила на тему "Нижегородская Стрелка. Диалог культур".

"Этим летом мы получили уникальный опыт живых онлайн-экскурсий по Китаю, когда в рамках Летней школы, проводимой в онлайн-формате на платформе Zoom, наши китайские друзья делали прямые включения из своих городов, демонстрируя наиболее популярные достопримечательные и креативные пространства, которые позволяли погрузиться в культурный контекст, не выходя из дома, – рассказала в своем докладе Эльвира Попова. – В свою очередь, студенты НГЛУ, изучающие китайский язык, с удовольствием проведут подобные онлайн-экскурсии по Нижнему Новгороду для китайских коллег, показывая фото- и видеопрезентации, а также организовывая прогулочные онлайн-туры на русском и/или китайском языках. Это станет эффективной площадкой систематической онлайн-коммуникации, инициативного краеведения и совершенствования механизмов взаимодействия между российской и китайской молодежью".

Дарья Шувалова, в числе прочего, представила участникам форума  модель потенциального совместного предпринимательства с привлечением российской и китайской молодежи.

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Теги:
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