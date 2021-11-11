Цифровое диагностическое оборудование установлено в поликлинике нижегородской больницы №28 Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Цифровое диагностическое оборудование установлено в поликлинике нижегородской больницы №28. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в отделение лучевой диагностики поликлиники поступило новое оборудование: рентгенодиагностический цифровой комплекс "Медиграф" и цифровой маммограф "Маммо-4-МТ" на сумму около 20 млн рублей.

"Также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области в поликлинику поступил новый УЗИ-аппарат. Все оборудование уже введено в эксплуатацию. Его несомненным преимуществом является высокая разрешающая способность и беспленочная технология получения изображения, что существенно улучшает качество рентгенологического исследования, снижает лучевую нагрузку на пациента и уменьшает стоимость диагностических процедур", - отметила главный врач городской больницы №28 Наталия Зеляева.

Напомним, 21 августа этого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Объем финансирования до 2025 года составит порядка 15,5 млрд рублей. В рамках программы планируется отремонтировать 664 объекта, построить более 100 ФАП, приобрести свыше 1,5 тысячи автотранспортных средств.

В текущем году на программу модернизации выделено 2,8 млрд рублей: из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей, из областного бюджета - 147,7 млн рублей. В программе модернизации принимают участие 88 медицинских организаций региона.