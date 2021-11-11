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Общество

Акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение, стартовала в Нижнем Новгороде

15 ноября 2021 14:43  [86] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

В Нижнем Новгороде стартовала акция "Коробка храбрости", организованная Центром поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия2 при поддержке некоммерческих организаций. Акция приурочена ко Всемирному дню ребёнка.

Как рассказали в пресс-службе НРО партии, в "Коробку храбрости" любой желающий может положить игрушки и наборы для творчества, которые волонтеры передадут маленьким пациентам в детские лечебные стационары. Принести подарок для ребенка можно в специальный бокс с 15 по 28 ноября.

"После заполнения боксы будут установлены в процедурных кабинетах детских больниц, чтобы каждый ребёнок, прошедший болезненные или неприятные процедуры, смог взять себе подарок за храбрость", - рассказал сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский.

В Нижнем Новгороде "Коробки храбрости" размещены в региональном исполнительном комитете "Единой России" и в ДК ГАЗ. Традиционно акцию поддержала компания "Ростелеком". Сотрудники компании ежегодно собирают игрушки для детей, которые нуждаются в поддержке.

В рамках акции можно передать наборы Lego, конструкторы, пазлы, наборы для творчества и тематических игр, канцелярские товары (краски, фломастеры, раскраски, альбомы для рисования или со стикерами-наклейками), настольные игры, куклы, машинки, а также книги. Важно, чтобы все было новое и в упаковке – это обязательное санитарное требование. Нельзя приносить мягкие игрушки, поскольку бытовая пыль может вызывать у детей аллергию.

Волонтёры проведут санобработку полученных игрушек и наборов - и 30 ноября передадут их в медицинские учреждения.

Игрушки и предметы для творчества можно принести до 28 ноября включительно в Нижегородское региональное отделение "Единой России" (ул. Алексеевская 10/16 (2 этаж), а также во Дворец культуры ГАЗ (ул. Героя Юрия Смирнова, д.12).

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Теги:
Дети Единая Россия Социальные проекты
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