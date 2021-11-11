Более 80 тысяч деревьев и кустарников высадили в Нижнем Новгороде в год 800-летия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 80 тысяч деревьев и кустарников высадили в Нижнем Новгороде в год 800-летия. Об этом сообщили в МКУ "Комитет охраны окружающей среды города Нижнего Новгорода".

Согласно информации, при этом в 2020 году было посажено 54,8 тысяч деревьев и кустарников.

Увеличение числа высаженных деревьев и кустарников в 2021 году произошло благодаря тому, что глава города Юрий Шалабаев определил приоритет компенсационного озеленения в натуральной, а не денежной форме. Подрядчик был обязан высадить деревья взамен убранных, а не выплачивать денежную компенсацию в бюджет.

Также увеличение числа растительности в городе связано с привлечением средств субсидии облбюджета на озеленение в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.

Количество зеленых насаждений высаженных в рамках компенсационного озеленения в натуральной форме в 2021 году по сравнению с аналогичным показателем 2021 года увеличилось на 64%.