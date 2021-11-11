Артем Чагаев представит Нижний Новгород в составе Молодежного парламента региона Политика

Фото: пресс-служба Гордумы

Артем Чагаев будет представлять Нижний Новгород в составе Молодежного парламента Нижегородской области. Такое решение принято на Молодежной конференции 16 ноября.

Согласно информации, он избран кандидатом в члены Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области от Нижнего Новгорода.

В Молодежной конференции приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и заместитель председателя Николай Сатаев.

Олег Лавричев напомнил, что в этом году городская Дума подписала соглашение с Законодательным собранием: "В его рамках планируется активизировать законотворческую и нормотворческую деятельность, которая формируется на муниципальном уровне в виде инициатив. Надеюсь, что наша совместная работа в том числе даст дополнительный стимул работе Молодежной палаты и Молодежного парламента".

Свои кандидатуры для выдвижения в члены Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области представили Артем Чагаев, Дмитрий Арланов и Роман Макаров.

Во время выступления участники конкурса представили инициативы, которые они планируют воплотить в жизнь, став членами парламента. Артем Чагаев в своей презентации рассказал о возможности проведения Форума молодежных инициатив совместно с Молодежным парламентом, Дмитрий Арланов – о важности профориентации молодежи и необходимости внедрения программ знакомства с профессиями в школах, Роман Макаров – о важности совершенствования образовательных программ в области краеведения.

"В составе Молодежного парламента были ныне избранные депутаты городской Думы – Татьяна Скоробогатова и Мария Самоделкина. Марию Самоделкину мы сейчас рекомендуем в состав Молодежного парламента при Государственной Думе. Надеюсь, что избранный сегодня кандидат в своей работе будет прежде всего опираться на инициативные проекты членов Молодежной палаты, тесно взаимодействовать с постоянными комиссиями городской Думы", – подчеркнул Олег Лавричев.

По результатам тайного голосования кандидатуру Артема Чагаева поддержали 14 членов Молодежной палаты, присутствующих на конференции, Дмитрия Арланова – 2, Романа Макарова – 1.

"Мы планируем налаживать совместную работу Молодежной палаты и Молодежного парламента. Когда пройдут первые заседания парламента и будет выстроена работа мы проработаем точки соприкосновения. Кроме того, у нас будет на постоянной основе проходить форум нормотворческих инициатив и хотелось бы этот опыт привнести в деятельность Молодежного парламента, организовав подобный форум на уровне Нижегородской области. А также реализовать инициативы, представленные на форуме", – отметил Артем Чагаев.