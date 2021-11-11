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Общество

"Иммерсивный цех" по обучению педагогов работе с инструментами виртуальной реальности создадут в Нижнем Новгороде

17 ноября 2021 15:13  [1] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Иммерсивный цех" по обучению педагогов работе с инструментами виртуальной реальности впервые в стране будет создан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, проект презентовал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на совещании.

"Совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Мининским университетом и разработчиками программы обсудили возможность создания "Иммерсивного цеха", который станет пилотным проектом в России. Планируем отработать на этой площадке возможность обучения учителей, повышения их квалификации в части использования инструментов дополненной реальности, виртуальной реальности в процессе обучения. Подобные технологии помогают во время урока на практике применить и закрепить полученные знания", - заявил Юрий Шалабаев.

Мэр добавил, что VR-оборудование закуплено уже в 20 школ Нижнего Новгорода, необходимое обучение прошли 100 педагогов. Проект планируется внедрить во всех муниципальных школах города.

В ходе совещания ректор НГПУ им. К. Минина Виктор Сдобняков рассказал о создании нового технопарка универсальных педагогических компетенций на базе университета и предложил совместно реализовать "Иммерсивный цех".

Он сказал, что технопарк откроется в декабре в столице ПФО. В настоящее время в школах Нижнего Новгорода применяются иммерсивные технологии по предмету основы безопасности жизнедеятельности - "Иммерсивная школа. VRШкола. Модуль VRОБЖ".

По словам разработчиков, погрузиться в виртуальный мир ученики смогут на предметах естественнонаучной направленности. Так, разработаны программы для уроков химии, физики и биологии.

При этом следующими предметами, при изучении которых планируют внедрить иммерсивные технологии, станут мировая художественная культура, история и технология.

Напомним, что проект "Иммерсивная школа" был одобрен рабочей группой экспертного совета АСИ в числе 11 новых образовательных проектов из числа финалистов форума "Сильные идеи для нового времени". Инициативы, которые получили поддержку агентства по направлению "Молодые профессионалы", вошли в топ-100, отобранных на форуме для обновления стратегии АСИ.

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Теги:
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