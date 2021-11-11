Определяются места для установки новогодних елей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
18 ноября 2021 00:00  [61] Научный сотрудник нижегородского вуза подозревается в выращивании наркосодержащих грибов
17 ноября 2021 18:40  [390] Силовики проводят обыски и допросы в филиалах ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" в регионах Приволжья
17 ноября 2021 17:32  [1202] Нижегородская полиция извинилась за действия осужденного за пытки экс-начальника отделения уголовного розыска
17 ноября 2021 12:58  [342] Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено в отношении руководителя "ЛУК Регионы" и его заместителя
16 ноября 2021 19:07  [1915] Уголовное дело возбуждено на виновницу ДТП с бабушкой в Балахне
16 ноября 2021 17:51  [523] Состояние попавшей под колеса внедорожника в Балахне бабушки остается нестабильным
16 ноября 2021 17:11  [376] Монтажник упал с высоты на стройке в Нижегородском районе
16 ноября 2021 11:01  [361] Факельное горение ёмкостей с химической жидкостью продолжается в Дзержинске
16 ноября 2021 10:54  [287] Автономный пожарный извещатель спас жизни жителей нижегородского села Арефино
16 ноября 2021 09:29  [341] Пассажир УАЗа погиб при съезде в кювет в Нижегородской области
Происшествия

Научный сотрудник нижегородского вуза подозревается в выращивании наркосодержащих грибов

18 ноября 2021 00:00  [61] Происшествия

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Научный сотрудник одного из нижегородских вузов подозревается в выращивании наркосодержащих грибов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Полицейские приехали в  квартиру дома на пр. Ленина, где проживают 46-летний подозреваемый и его мать, по вызову о семейно-бытовом конфликте.

В комнате мужчины сотрудники полиции обнаружили два пластиковых бокса с выращенными грибами. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин.

Грибы были изъяты, а мужчина доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

(видео предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области)
 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph