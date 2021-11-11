Научный сотрудник нижегородского вуза подозревается в выращивании наркосодержащих грибов Происшествия

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Научный сотрудник одного из нижегородских вузов подозревается в выращивании наркосодержащих грибов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские приехали в квартиру дома на пр. Ленина, где проживают 46-летний подозреваемый и его мать, по вызову о семейно-бытовом конфликте.

В комнате мужчины сотрудники полиции обнаружили два пластиковых бокса с выращенными грибами. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин.

Грибы были изъяты, а мужчина доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

(видео предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области)