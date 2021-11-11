Научный сотрудник нижегородского вуза подозревается в выращивании наркосодержащих грибов

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Научный сотрудник одного из нижегородских вузов подозревается в выращивании наркосодержащих грибов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейские приехали в квартиру дома на пр. Ленина, где проживают 46-летний подозреваемый и его мать, по вызову о семейно-бытовом конфликте.
В комнате мужчины сотрудники полиции обнаружили два пластиковых бокса с выращенными грибами. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин.
Грибы были изъяты, а мужчина доставлен в отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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