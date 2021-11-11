Библиотека с RFID-технологиями готовится к открытию в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Библиотека с RFID-технологиями готовится к открытию в Нижнем Новгороде. Об этом главе города Юрию Шалабаеву доложила директор Централизованной библиотечной системы Канавинского района Алла Игошина.

Согласно информации, библиотека им.Ф.М.Достоевского откроется в декабре после капремонта. В рамках нацпроекта в учреждении был проведен ремонт и установлено оборудование и новая мебель.

Модельная библиотека будет полностью отвечать потребностям современного читателя. Здесь появятся функциональные зоны коворкинга и тихого чтения, будут проходить кружковые занятия. Посетители смогут познакомиться с 3D-моделированием, печатью и робототехникой, также планируются занятия в арт-пространстве и театральной студии.

Кроме того, в библиотеке использованы RFID-технологии, позволяющие с помощью датчика, размещенного на книге, быстро найти ее на полке, а также проверить ее наличие и проконтролировать выдачу на руки.

Как заявил по итогам проверки мэр города Юрий Шалабаев, модернизация и переоснащение нижегородских библиотек по модельному стандарту продолжится и в следующем году.

"В этом году у нас появятся две модельные библиотеки с самым современным оборудованием и широким спектром оказания услуг. Это библиотеки в Канавинском и в Приокском районах. В следующем году будет модернизирована центральная районная детская библиотека им. А.М.Горького в Нижегородском районе, она также стала победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". Мы также выделяем средства из городского бюджета на ремонт и оснащение других нижегородских библиотек, которых в нашем городе 90, чтобы сделать их посещение максимально комфортным для читателей", - заявил глава города.