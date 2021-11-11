Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Определяются места для установки новогодних елей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2021 15:33  [41] Нижний Новгород, Нови Сад и Баня-Лука будут развивать трехстороннее сотрудничество в области спорта
18 ноября 2021 15:02  [78] Ограничение скорости введено на мосту через Оку на обходе Нижнего Новгорода из-за ремонта
18 ноября 2021 14:55  [83] Почти 40 молочных раздатков отремонтировали в Нижнем Новгороде
18 ноября 2021 14:27  [109] Росприроднадзор уличил Автозаводскую ТЭЦ в загрязнении Оки
18 ноября 2021 14:22  [90] Евгений Люлин принял участие в открытии детской инклюзивной изостудии в Дзержинске
18 ноября 2021 13:44  [137] Реверсивное движение введут на мосту через Кудьму на трассе М-7
18 ноября 2021 13:20  [527] Нижегородская полиция ищет новых хозяев для 11 служебных собак
18 ноября 2021 13:17  [140] Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября
18 ноября 2021 12:59  [293] Первый проект комплексного развития территорий стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода
18 ноября 2021 12:52  [121] Более трех тысяч дворников работают в Нижнем Новгороде
Общество

Нижний Новгород, Нови Сад и Баня-Лука будут развивать трехстороннее сотрудничество в области спорта

18 ноября 2021 15:33  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Города-побратимы Нижний Новгород, Нови Сад (Сербия) и Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) будут развивать трехстороннее сотрудничество в области спорта. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации города.

Согласно информации, такая договоренность была достигнута в рамках визита представителей академии футбольного клуба "Нижний Новгород" в города-побратимы.

Директор департамента Руслан Бадретдинов рассказал, что в 2021 году исполнилось 15 лет с момента установления побратимских отношений между Нижним Новгородом и Нови Садом, и "Трофей Нови Сада" стал уже третьим совместным мероприятием в области спорта в юбилейном году.

"В августе 2021 года международные турниры по футболу и волейболу, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода и 15-летию побратимских отношений с Нови Садом прошли в Нижнем Новгороде. Футбольный турнир в Нови Саде стал одним из ответных мероприятий, а в декабре 2021 года на международный турнир в Нови Сад поедут и наши волейболисты, – отметил Руслан Бадретдинов. – Мы благодарим мэрию Нови Сада и лично мэра Милоша Вучевича за значимую организационную и финансовую поддержку совместных мероприятий в области спорта. Наши спортсмены встречают невероятно теплый прием, и их пребывание в сербском городе-побратиме всегда насыщено яркими и запоминающимися событиям".

В департаменте сообщили также, что в рамках визита нижегородской делегации в город Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) были проведены встречи с руководством футбольного клуба "Борац" и представителями мэрии Баня-Луки, в ведении которых находится спортивная сфера.

"Поскольку Нови Сад и Баня-Лука также являются городами-побратимами, достигнута договоренность о том, что сотрудничество в области спорта с Нижним Новгородом теперь будет носить трехсторонний характер. Мы надеемся, что в перспективе к нашим совместным проектам присоединятся представители других стран, в частности, Северной Македонии, Хорватии, Черногории. Успешно развивающиеся спортивные контакты могут в дальнейшем стать основой для развития сотрудничества между Нижним Новгородом и соответствующими зарубежными городами и в других сферах", – отметил Руслан Бадретдинов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph