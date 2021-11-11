Нижний Новгород, Нови Сад и Баня-Лука будут развивать трехстороннее сотрудничество в области спорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Города-побратимы Нижний Новгород, Нови Сад (Сербия) и Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) будут развивать трехстороннее сотрудничество в области спорта. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации города.

Согласно информации, такая договоренность была достигнута в рамках визита представителей академии футбольного клуба "Нижний Новгород" в города-побратимы.

Директор департамента Руслан Бадретдинов рассказал, что в 2021 году исполнилось 15 лет с момента установления побратимских отношений между Нижним Новгородом и Нови Садом, и "Трофей Нови Сада" стал уже третьим совместным мероприятием в области спорта в юбилейном году.

"В августе 2021 года международные турниры по футболу и волейболу, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода и 15-летию побратимских отношений с Нови Садом прошли в Нижнем Новгороде. Футбольный турнир в Нови Саде стал одним из ответных мероприятий, а в декабре 2021 года на международный турнир в Нови Сад поедут и наши волейболисты, – отметил Руслан Бадретдинов. – Мы благодарим мэрию Нови Сада и лично мэра Милоша Вучевича за значимую организационную и финансовую поддержку совместных мероприятий в области спорта. Наши спортсмены встречают невероятно теплый прием, и их пребывание в сербском городе-побратиме всегда насыщено яркими и запоминающимися событиям".

В департаменте сообщили также, что в рамках визита нижегородской делегации в город Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) были проведены встречи с руководством футбольного клуба "Борац" и представителями мэрии Баня-Луки, в ведении которых находится спортивная сфера.

"Поскольку Нови Сад и Баня-Лука также являются городами-побратимами, достигнута договоренность о том, что сотрудничество в области спорта с Нижним Новгородом теперь будет носить трехсторонний характер. Мы надеемся, что в перспективе к нашим совместным проектам присоединятся представители других стран, в частности, Северной Македонии, Хорватии, Черногории. Успешно развивающиеся спортивные контакты могут в дальнейшем стать основой для развития сотрудничества между Нижним Новгородом и соответствующими зарубежными городами и в других сферах", – отметил Руслан Бадретдинов.