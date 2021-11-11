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Общество

Запрет парковки вводится на участках улиц Пролетарской и Березовской с 10 декабря

18 ноября 2021 15:47  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Запрет парковки вводится на участках улиц Пролетарской и Березовской с 10 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств по средам с 00:00 до 06:00 на участке улицы Пролетарской от улицы Сергея Акимова до улицы Карла Маркса и на участке улицы Березовской напротив дома № 94 по вторникам и пятницам с 00:00 до 07:00.

Отмечается, что изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения качественной уборки снега на улицах города и беспрепятственного движения транспорта.

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Теги:
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