Запрет парковки вводится на участках улиц Пролетарской и Березовской с 10 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Запрет парковки вводится на участках улиц Пролетарской и Березовской с 10 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств по средам с 00:00 до 06:00 на участке улицы Пролетарской от улицы Сергея Акимова до улицы Карла Маркса и на участке улицы Березовской напротив дома № 94 по вторникам и пятницам с 00:00 до 07:00.

Отмечается, что изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения качественной уборки снега на улицах города и беспрепятственного движения транспорта.