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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проанализируют потребность жителей "народной стройки" в установке вентоборудования

18 ноября 2021 16:17  [98] Общество

Фото: с сайта prawdom.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проанализируют потребность жителей "народной стройки" в установке вентиляционного оборудования. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по социальной политике 18 ноября.

Как рассказал депутат Роман Пономаренко, в его адрес было направлено письмо от жителей Автозаводского района с более, чем 300 подписями. Люди сообщили, что их дома строились в 50-59 году работниками Автозавода, и горячего водоснабжения в них запроектировано не было. После отказа от печного отопления в 80-х годах, в домах стали устанавливаться одноконтурные котлы, которые также давали только отопление.  

"Чтобы людям помыться, им нужно было слить воду из этого котла", - отметил Роман Пономаренко.

Затем часть жителей установили бойлеры, часть - двухконтурные котлы. Использование последних было небезопасно при действующей системе вентиляции. Газовые службы выписали жителям предписания убрать незаконное оборудование, а некоторые квартиры отключили от газа.

Для того, чтоб использование двухконтурных котлов было безопасно необходимо построить новые вентиляционные каналы - по одному на квартиру.

Глава Автозаводского района Александр Нагин пояснил, что решение данной проблемы уже началось. Администрация вместе с домоуправляющей компанией нашла предприятие, которое готово выполнить проектирование и монтаж такого канала за 40 тысяч рублей. 53 семьи уже воспользовались ее услугами, еще 15 не могут сделать это и нуждаются в помощи. 

По словам заместителя министра социальной политики Нижегородской области Александра Бодина, некоторые семьи и одиноко проживающие граждане могут обратиться за материальной помощью, предусмотренной программой правительства региона. Однако, на нее могут претендовать только семьи с низким уровнем дохода, не имеющие другого жилья.

"Мы можем помочь только тем, кто не может самостоятельно справиться с этой проблемой, кто попадает в программу министерства социальной политики. Но мы также можем от комиссии обратиться в "Нижегородоблгаз" с просьбой рассмотреть возможность льготного подключения всех жителей "народной стройки" к газу", - отметила председатель комиссии Инна Ванькина.

Присутствующий на заседании председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев пообещал отправить такое письмо от имени Гордумы, а не комиссии.

Поскольку дома "народной стройки" также есть и в других районах, депутаты комиссии приняли решение привлечь всех депутатов к работе по выявлению запроса жителей в срочном решении этой проблемы.

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Теги:
Автозаводский район Городская дума Льготы
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