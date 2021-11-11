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Общество

Нижегородский водоканал изменит схему водоснабжения села Варварское в Кстовском районе

19 ноября 2021 09:24  [70] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал изменит схему водоснабжения села Варварское в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, предприятие заменило более 20 км сетей водоснабжения в Кстовском районе.

По словам главы администрации глава администрации Запрудновского сельсовета Алексея Разсоха, долгое время в селе случались перебои с водой, особенно летом, когда значительная часть ресурса уходит на полив.

"Связано это было с небольшой емкостью каптажа как источника водоснабжения, а также аварийным состоянием водопроводов. Работы по ремонту начались только после того, как Нижегородский водоканал начал работать на Кстовской земле и стал гарантирующим поставщиком", - сказал он.

С целью решения застарелой проблемы Нижегородским водоканалом было принято решение о перекладке ряда водопроводов.

Начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Кстовского района АО "Нижегородский водоканал" Алексей Сяба заявил, что в прошлом году были проложены 2,4 км нового водовода от подземных источников в районе деревни Козловка до деревни Прокошево, что позволило обеспечить бесперебойным водоснабжением около 2 тысяч человек.

"Далее был переложен водовод от каптажа до села Варварское, этим мы сняли вопрос водоснабжения жителей на осенне-зимний период. И вот сейчас мы вышли на финишную прямую в работах по изменению схемы водоснабжения села Варварское путем перекладки 4,5 км сетей, чтобы запитать их от имеющего большую емкость источника в Козловке", - подчеркнул он.

Работы по замене сетей были осложнены тем, что вновь прокладываемые сети проходят через технический коридор с газовыми и нефтяными магистральными трубопроводами, линиями связи и т.д.

В итоге трубу на этом участке укладывали бестраншейным способом - методом горизонтально-направленного прокола. На сегодняшний день готовность объекта 98%, до конца декабря работы по перекладке будут завершены, а переключение села Варварское на воду из источника в Козловке запланировано на весну 2022 года. В итоге жители села будут обеспечены качественным и бесперебойным водоснабжением в момент пикового потребления – в летние месяцы.

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Теги:
Водоканал Кстовский район
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