Юбилейная выставка Владимира Величко открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Персональная юбилейная выставка Владимира Величко открылась в НГХМ. Об этом сообщили в минкультуры региона.

Согласно информации, в экспозицию вошли более 80 произведений, выполненных в технике живописи и акварели.

Выставка приурочена к 65-летию художника, всего на ней представлено 85 картин в жанре крупноформатной акварели. Среди работ можно увидеть панорамные пейзажи. В изображениях, взятых с разных ракурсов, с меняющимися освещением и состоянием, с приметами дня сегодняшнего город предстаёт живым и динамичным.

"Работы Владимира Величко находятся в собраниях российских музеев и частных коллекциях. Он стал главным генератором выставочных проектов Союза художников России в регионе. Мы рады, что именно в НГХМ открывается юбилейная выставка признанного акварелиста", - сказал генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

Экспозиция "Живописное измерение" работает с 19 ноября до 19 декабря 2021 года.

СПРАВКА:

Владимир Николаевич Величко – один из самых известных и признанных художников Нижнего Новгорода. Председатель Нижегородского областного отделения ВТОО Союза художников России с 1997 года, заслуженный художник России, лауреат премии города Нижнего Новгорода, почетный член Российской академии художеств, секретарь Союза художников России по Приволжскому федеральному округу, награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.