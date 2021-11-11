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Культура и отдых

Юбилейная выставка Владимира Величко открылась в НГХМ

19 ноября 2021 12:51  [33] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Персональная юбилейная выставка Владимира Величко открылась в НГХМ. Об этом сообщили в минкультуры региона.

Согласно информации, в экспозицию вошли более 80 произведений, выполненных в технике живописи и акварели.

Выставка приурочена к 65-летию художника, всего на ней представлено 85 картин в жанре крупноформатной акварели. Среди работ можно увидеть панорамные пейзажи. В изображениях, взятых с разных ракурсов, с меняющимися освещением и состоянием, с приметами дня сегодняшнего город предстаёт живым и динамичным.

"Работы Владимира Величко находятся в собраниях российских музеев и частных коллекциях. Он стал главным генератором выставочных проектов Союза художников России в регионе. Мы рады, что именно в НГХМ открывается юбилейная выставка признанного акварелиста", - сказал генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

Экспозиция "Живописное измерение" работает с 19 ноября до 19 декабря 2021 года.

СПРАВКА:
Владимир Николаевич Величко – один из самых известных и признанных художников Нижнего Новгорода. Председатель Нижегородского областного отделения ВТОО Союза художников России с 1997 года, заслуженный художник России, лауреат премии города Нижнего Новгорода, почетный член Российской академии художеств, секретарь Союза художников России по Приволжскому федеральному округу, награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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Теги:
Выставка Искусство
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