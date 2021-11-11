Погиб экс-игрок нижегородского футбольного клуба Никита Николаев Спорт

Фото: соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Погиб экс-игрок футбольного клуба "Нижний Новгород" Никита Николаев. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети Instagram.

Согласно опубликованной информации, спортсмен погиб трагически, но обстоятельства его гибели не сообщаются. Молодой человек скончался на 26-ом году жизни.

В период с 2015 по 2017 годы Никита Николаев играл в составе нижегородской команды. Он провел 17 матчей и завоевал путевку в Футбольную национальную лигу.

Известно, что прощание со спортсменом состоится уже 23 ноября в ритуальном зале дома № 13 на улице Памирская.