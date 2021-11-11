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Партию "санкционных" сыров изъяли с территории оптового рынка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Согласно информации, Нижегородской транспортной прокуратурой проведено контрольно-надзорное мероприятие на территории оптового рынка на ул. Бекетова.
В результате проверки была выявлена и изъята из оборота продукция (сыры производства Германия) общим весом 0,875 кг.
В соответствии с действующим законодательством РФ изъятая продукция уничтожена механическим способом на технической площадке для твердых бытовых отходов.
Напомним, что это уже второй случай выявления "санкционной" продукции в 2021 году. Ранее сыры производства Германия, Голландия, Италия, Австрия и Франция в количестве 5,3 кг были изъяты и уничтожены на территории рынка "Средной".
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