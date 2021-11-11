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Общество

Около 600 человек из почти 65 городов России примут участие в III форуме "Активный житель"

22 ноября 2021 15:30  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 600 человек из почти 65 городов России примут участие в III межрегиональном форуме "Активный житель". Об этом сообщили в департаменте общественных отношений Нижнего Новгорода.

Согласно информации, форум пройдет уже в третий раз, и основной темой этого года станет развитие местных сообществ. Спикерами и почетными гостями форума будут 12 экспертов по развитию сообществ из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Представители власти, бизнеса, социального сектора и НКО представят технологии развития локальных сообществ.

"Форум будет транслироваться в интернете, поэтому его участником может стать любой, кто хочет найти единомышленников и реализовать свою идею, направленную на развитие территории проживания. Для этого необходимо только пройти регистрацию. На сегодняшний день заявки на онлайн-участие подали участники из Краснодара, Перми, Челябинска, Кирова, Анапы, Волгограда, Новороссийска, Новосибирска", - рассказали организаторы форума.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

С полной информацией о форуме "Активный житель" можно познакомиться на сайте.

Как сообщалось ранее, на открытии II Межрегионального форума "Активный житель", посвященного инициативному бюджетированию, глава города Юрий Шалабаев заявил, что один из положительных моментов программы — возможность для каждого сделать территорию, на которой живёшь, лучше: "Он позволяет увидеть за крупными проектами небольшие, но значимые для жителей проблемы: освещение двора, разбитая внутриквартальная дорога. Такие проблемы и призвано решить инициативное бюджетирование".

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