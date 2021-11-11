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Происшествия

Местный житель обвиняется в организации игорной сети в семи районах Нижнего Новгорода

23 ноября 2021 12:49  [35] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Местный житель обвиняется в организации игорной сети в семи районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области. 

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и сети "Интернет") направлено в суд.

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый создал и возглавил преступную группу из четырех участников, которые проводили на территории Нижнего Новгорода незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования.

Всего в городе было установлено 15 игровых терминалов в 12 точках (магазинах, автомойках, кафе и др.) 

Действия преступной группы были выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по региону в феврале 2021 года.  

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Согласно информации, в ближайшее время в суд будет направленно уголовное дело в отношении других участников преступной группы.

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Теги:
Азартные игры Следственное управление Суд
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