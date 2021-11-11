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Общество

Парковка будет запрещена на участках улиц Верхне-Печерской, Бринского и Богдановича

23 ноября 2021 16:16  [139] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка будет запрещена на участках улиц Верхне-Печерской, Бринского и Богдановича. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, запрет вводится на участках ул. Богдановича от дома №2/27 до ул. Верхне-Печерской и Казанского шоссе с 15 декабря.

Помимо этого, по средам с 00.00 до 6.00 запрет вводится на участке ул. Верхне-Печерской - от ул. Нижне-Печерской до ул. Бринского и на участке ул. Богдановича - от ул. Верхне-Печерской до Казанского шоссе.

Такие меры принимаются для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и для качественной уборки снега.

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