Парковка будет запрещена на участках улиц Верхне-Печерской, Бринского и Богдановича Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка будет запрещена на участках улиц Верхне-Печерской, Бринского и Богдановича. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, запрет вводится на участках ул. Богдановича от дома №2/27 до ул. Верхне-Печерской и Казанского шоссе с 15 декабря.

Помимо этого, по средам с 00.00 до 6.00 запрет вводится на участке ул. Верхне-Печерской - от ул. Нижне-Печерской до ул. Бринского и на участке ул. Богдановича - от ул. Верхне-Печерской до Казанского шоссе.

Такие меры принимаются для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и для качественной уборки снега.