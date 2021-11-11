Нижегородцы смогут оставлять замечания по проектам публичных слушаний на сайтах организаторов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут оставлять замечания и вносить предложения по вынесенным на общественные слушания проектам на официальных сайтах организаторов (Гордумы или администрации города). Соответствующее изменение в постановление "О публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде" одобрили депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 24 ноября.

До этого внести предложения можно было только, направив их в письменном виде на адрес организатора обсуждений.

Как сообщила депутатам начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, необходимость внесения уточнений в постановление связана с изменениями в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Установлено, что проекты муниципальных правовых актов, которые выносятся на публичные слушания, подлежат обязательному размещению на официальном сайте органа местного самоуправления.

Итоги публичных слушаний также будут публиковать на сайтах их организаторов.