Запрет парковки днем вводится на ул. Сурикова и на участке ул. Терешковой

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Запрет парковки в дневное время вводится на улице Сурикова и на участке улицы Терешковой. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 15 декабря по пятницам с 09:00 до 17:00 на ул. Сурикова буте введен запрет парковки.
Кроме того, на участке улицы Терешковой от ул. Крылова до проспекта Гагарина будет запрещено парковаться по вторникам с 9.00 до 17.00.
Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега.
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