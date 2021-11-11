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Общество

Запрет парковки днем вводится на ул. Сурикова и на участке ул. Терешковой

24 ноября 2021 13:11  [55] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Запрет парковки в дневное время вводится на улице Сурикова и на участке улицы Терешковой. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 15 декабря по пятницам с 09:00 до 17:00 на ул. Сурикова буте введен запрет парковки.

Кроме того, на участке улицы Терешковой от ул. Крылова до проспекта Гагарина будет запрещено парковаться по вторникам с 9.00 до 17.00.

Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега.

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Теги:
движение Советский район
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