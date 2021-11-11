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Общество

Более 50 долгожителей Нижнего Новгорода в 2021 году отмечают 100-летний юбилей

25 ноября 2021 19:40  [49] Общество
Екатерина Петровна Крупина

Екатерина Петровна Крупина

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде проживает 71 ветеран в возрасте 100 лет и старше - 63 женщины и 8 мужчин. 100-летний юбилей в этом году отмечают 53 долгожителя, из них – 11 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, накануне свой 100-летний день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Екатерина Петровна Крупина. От лица главы города Юрия Шалабаева, с юбилеем ее поздравил глава администрации Канавинского района Олег Алёшин.

Он отметил, что Екатерина Петровна стала свидетелем и участником многих исторических событий, которые в корне изменили ход истории и повлияли на все ныне живущие и будущие поколения. "Ее крепкому и сильному духу можно только позавидовать. От всей души и от всего сердца желаю Екатерине Петровне прожить еще много лет в окружении своей любящей и заботливой семьи!", - добавил глава администрации.

Имениннице вручили цветы, подарки и благодарность от главы администрации района. Кроме того, директор управления социальной защиты населения Канавинского района Дмитрий Каменев передал Екатерине Петровне поздравительные открытки от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Екатерина Петровна родилась 24 ноября 1921 года в городе Горьком. После школы училась на биологическом факультете Горьковского университета. Во время войны вместе с другими студентами ездила копать противотанковые рвы. После окончания войны и до самого выхода на заслуженный отдых работала на Горьковской санэпидемстанции. Со своим мужем Екатерина Петровна прожила в любви и согласии более 60 лет. Вместе они воспитали сына и дочь, дали им образование. За работу в годы войны Крупина Екатерина Петровна награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг".

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Теги:
Ветераны Пенсионеры Юбилеи и праздники
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