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Спорт

Нижегородское "Торпедо" уступило "Барысу" в гостевой игре

26 ноября 2021 09:26  [58] Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское "Торпедо" уступило "Барысу" в гостевой игре. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 25 ноября в Нур-Султане.

Итог матча: Барыс (Нур-Султан) — Торпедо (Нижний Новгород) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Судьи: А.Лаврентьев, А.Сергеев; Д. Головлёв, А.Савенков.

Торпедо: Тихомиров; Пайгин — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров; Марин — Мартынов, Чехович — Хривик — И.Федотов; Мишарин — Демидов, Веряев — Белевич — Тянулин; М.Федотов, Ураков — Михеев — Гончарук, Почивалов.

Голы: 1:0 — Куник (Вей, Фрэттин) — 4:22 (бол.), 2:0 — Лилья (Мартинссон, Михайлис) — 13:23, 3:0 — Вей (Юрчо) — 25:24, 3:1 — Михеев (Мартынов, Тянулин) — 34:16, 3:2 — Пайгин (Белевич, Тянулин) — 44:21, 4:2 — Лилья (Мартинссон, Волк) — 46:11.

Штраф: 6 — 33 (Марин — 25, Чехович, Пайгин, Аностино, Хривик — по 2).

"Плохо начали игру, получили удаление, после которого "Барыс" вышел вперед. Большой штраф отнял много сил. После 0:3 было тяжело, но начали хорошо играть, давить, сократили отставание до одной шайбы. Были моменты, чтоб забить еще, было большинство, но, к сожалению, не смогли. Сложно отыгрываться с 0:3, необходимо играть с самого начала. Осталась одна игра в поездке, необходимо готовиться к ней", - сказал главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски, комментируя игру.

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