Глеб Никитин: "Материнское сердце всегда настороже, а связь со своим ребёнком - самая крепкая" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем матери.

"Первые слова и первые шаги каждого малыша, радость познания мира, самые яркие эмоции и формирование будущей личности - все это неразрывно связано с предназначением матери. Быть хорошей мамой - настоящее призвание и огромный труд. В нем, на первый взгляд, много рутины, но в этой повседневности - масса творчества. Именно вы выбираете первые кружки и секции, закладываете интересы и предпочтения ребёнка, мотивируете к учебе и получению знаний. Не кривя душой, можно сказать, что именно от вас зависит будущее нашей страны и всего мира. У мам не бывает выходных и праздников. Материнское сердце всегда настороже, а связь со своим ребёнком - самая крепкая", - сказал губернатор.

"Охрана материнства и детства - основа внутренней политики России. Без этих ценностей невозможно стабильное развитие и процветание нашего общего дома. Вкладывая в детей, мы создаём новое, определяем направления дальнейшего пути. Приоритет материнства и детства закреплён в Конституции РФ, принимается целый ряд решений по поддержке семей с детьми. Обязательно будут строиться и обновляться школы и детские сады, больницы и поликлиники, спортивные и детские площадки. Детские голоса и смех на улицах - главный показатель качества жизни в любом населенном пункте", - говорится в поздравлении.

"В этот день мне хочется поблагодарить всех мам за их труд. Огромное спасибо всем, кто вкладывает душу в воспитание подрастающего поколения. Желаю всем вам здоровья и побольше сил! Оставайтесь всегда такими же красивыми и любимыми! Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных моментов, а дети всегда будут рядом", - отмечает Глеб Никитин.