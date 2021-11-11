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Общество

Глеб Никитин: "Материнское сердце всегда настороже, а связь со своим ребёнком - самая крепкая"

28 ноября 2021 09:27  [96] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем матери.

"Первые слова и первые шаги каждого малыша, радость познания мира, самые яркие эмоции и формирование будущей личности - все это неразрывно связано с предназначением матери. Быть хорошей мамой - настоящее призвание и огромный труд. В нем, на первый взгляд, много рутины, но в этой повседневности - масса творчества. Именно вы выбираете первые кружки и секции, закладываете интересы и предпочтения ребёнка, мотивируете к учебе и получению знаний. Не кривя душой, можно сказать, что именно от вас зависит будущее нашей страны и всего мира. У мам не бывает выходных и праздников. Материнское сердце всегда настороже, а связь со своим ребёнком - самая крепкая", - сказал губернатор.

"Охрана материнства и детства - основа внутренней политики России. Без этих ценностей невозможно стабильное развитие и процветание нашего общего дома. Вкладывая в детей, мы создаём новое, определяем направления дальнейшего пути. Приоритет материнства и детства закреплён в Конституции РФ, принимается целый ряд решений по поддержке семей с детьми. Обязательно будут строиться и обновляться школы и детские сады, больницы и поликлиники, спортивные и детские площадки. Детские голоса и смех на улицах - главный показатель качества жизни в любом населенном пункте", - говорится в поздравлении.

"В этот день мне хочется поблагодарить всех мам за их труд. Огромное спасибо всем, кто вкладывает душу в воспитание подрастающего поколения. Желаю всем вам здоровья и побольше сил! Оставайтесь всегда такими же красивыми и любимыми! Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных моментов, а дети всегда будут рядом", - отмечает Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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