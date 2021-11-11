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Общество

Водолазы нижегородского водоканала круглосуточно дежурят для контроля за водозабором на станциях

26 ноября 2021 15:50  [32] Общество

Фото: пресс-служба компании

Водолазы нижегородского водоканала круглосуточно дежурят для контроля за водозабором на станциях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в конце ноября - начале декабря мелкий рыхлый лед (шуга) оседает на решетках водозаборов, что может затруднить или полностью блокировать поступление речной воды на водопроводные станции. Образование шуги - это проблема, с которой водопроводные станции сталкиваются в период ледостава.

По словам главного механика АО "Нижегородский водоканал" Сергея Фомина, на время образования шуги вводится круглосуточное дежурство водолазов от предприятия.

"В зависимости от погоды этот период может затянуться на срок до полутора месяцев. На основании показаний приборов (вакуумметров и уровнемеров), сигнализирующих о затруднении поступления воды на станцию, водолазы погружаются на дно реки к оголовку и вручную счищают образовавшуюся наледь. Особо сложными являются работы, проводимые в ночное время в условиях ограниченной видимости и низкой температуры воды", - отметил он.

В 2021 году образование шуги было зафиксировано одновременно на двух станциях: "Слудинской" и "Малиновой гряде", которые расположены на берегу Оки и обеспечивают водой всю верхнюю часть города.

Помимо этого с целью контроля постоянно проводится мониторинг ситуации на Ново-Сормовской станции, запитанной от Волги и обеспечивающей водой практически всю заречную часть города за исключением Автозавода.

СПРАВКА:
Шуга обычно формируется при температурах воздуха, близких к замерзанию воды (0 °C), и при скоплении создаёт существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая решетки водозаборов.

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Теги:
Водоканал реки
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