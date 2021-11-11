Три нижегородки победили на соревнованиях по конькобежному спорту Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Три нижегородки победили в командной гонке на 6 кругов на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту среди юниоров. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, нижегородские спортсменки Екатерина Казакова, Ирина Сальникова и Ольга Трохина завоевали две награды в командных и четыре - в личных дисциплинах на этих соревнованиях.

Так, в индивидуальной программе соревнований воспитанница МБУ СШ "Сормово" им. Ю.П.Круглова" Ирина Сальникова установила два личных рекорда и завоевала три медали: "золото" - на дистанции 3 000 м, "серебро" - на дистанции 1 500 м и "бронзу" - в масстарте. Спортсменка тренируется под руководством Анны Бугреевой.

Воспитанница МБУ КСШОР №1 Екатерина Казакова была второй на дистанции 3 000 м и обновила личный рекорд на дистанции 500 м. Ольга Трохина, занимающаяся в МБУ КСШОР №1, установила два личных рекорда – на дистанциях 1 000 м и 3 000 м. Спортсменки тренируются под руководством Владимира Акилова и Ольги Ерошенко.