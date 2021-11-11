Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Определяются места для установки новогодних елей
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 ноября 2021 17:58  [74] Нижегородский фотограф стал призером конкурса "Русская цивилизация"
29 ноября 2021 14:45  [181] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
29 ноября 2021 12:52  [145] Читка пьесы "Отклонения" австрийского драматурга Клеменса Й. Зетца пройдёт в штаб-квартире The Village
29 ноября 2021 11:56  [314] НГХМ и НГИАМЗ приняли решение о допуске посетителей без QR-кодов о вакцинации
25 ноября 2021 17:47  [325] Режиссерская лаборатория современной драматургии проходит в нижегородском ЦТМ
25 ноября 2021 15:29  [529] Полюбившиеся нижегородцам мероприятия 800-летия планируется сделать регулярными
25 ноября 2021 14:04  [332] АТОМ LIVE с участием уличных художников, танцоров и музыкантов пройдёт в Нижнем Новгороде
24 ноября 2021 16:23  [1557] Нижегородцы смогут увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес" со 2 по 9 января
23 ноября 2021 19:30  [392] Нижегородский театр "Вера" отметил тридцатилетие
22 ноября 2021 15:13  [2282] Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Нижегородский фотограф стал призером конкурса "Русская цивилизация"

29 ноября 2021 17:58  [74] Культура и отдых

Фото: Назим Дервиш

Нижегородский фотограф Назим Дервиш стал призером конкурса "Русская цивилизация". Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, он направил на конкурс три фотографии в двух номинациях и все они заняли призовые места.

Фотография с названием "Никто не забыт" заняла первое место в номинации "Лица и поколения", "Прикосновение" - в номинации "Духовные скрепы". Еще одна фотография "Звонарь" получила второе место в номинации "Духовные скрепы".

"Фотографию "Никто не забыт" я сделал 9 мая — это "Бессмертный полк". А на остальных запечатлена Старообрядческая церковь. Я больше года снимал проект, где фотографировал старообрядцев в разных местах — в церквях и деревнях. Вот эти две фотографии как раз из этой темы", — рассказал "Время Н" фотограф Назим Дервиш.

Проект "Русская цивилизация" объединяет профессионалов и любителей фотографии. В 2021 году на конкурс поступило свыше 22 тысяч работ от 4,8 тысяч фотографов из 77 стран. Оценивало работы профессиональное и "звездное" жюри: фотографы, актеры, журналисты и телеведущие, в том числе Дмитрий Певцов, София Карайванская, Сергей Киврин, Виталий Черкасов и др.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Фотографии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph