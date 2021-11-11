Нижегородский фотограф стал призером конкурса "Русская цивилизация" Культура и отдых

Фото: Назим Дервиш

Нижегородский фотограф Назим Дервиш стал призером конкурса "Русская цивилизация". Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, он направил на конкурс три фотографии в двух номинациях и все они заняли призовые места.

Фотография с названием "Никто не забыт" заняла первое место в номинации "Лица и поколения", "Прикосновение" - в номинации "Духовные скрепы". Еще одна фотография "Звонарь" получила второе место в номинации "Духовные скрепы".

"Фотографию "Никто не забыт" я сделал 9 мая — это "Бессмертный полк". А на остальных запечатлена Старообрядческая церковь. Я больше года снимал проект, где фотографировал старообрядцев в разных местах — в церквях и деревнях. Вот эти две фотографии как раз из этой темы", — рассказал "Время Н" фотограф Назим Дервиш.

Проект "Русская цивилизация" объединяет профессионалов и любителей фотографии. В 2021 году на конкурс поступило свыше 22 тысяч работ от 4,8 тысяч фотографов из 77 стран. Оценивало работы профессиональное и "звездное" жюри: фотографы, актеры, журналисты и телеведущие, в том числе Дмитрий Певцов, София Карайванская, Сергей Киврин, Виталий Черкасов и др.