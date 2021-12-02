Молодой человек с ружьем на пл. Горького напугал нижегородских родителей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Молодой человек с ружьем на пл. Горького напугал нижегородцев. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Информация о том, что вооруженный мужчина ходит по площади, пересылалась в родительских чатах Нижнего Новгорода. Также в сообщения говорилось, что он находится в розыске.

Сотрудники Управления МВД России по Нижнему Новгороду проверили информацию и выяснили, что она не соответствует действительности.



"Личность молодого человека, запечатленного на фото, была установлена сотрудниками полиции. Оказалось, что он приобрел у частного лица оружие для игры в страйкбол и нес его домой", - рассказали в управлении.

Эту информацию сотрудникам полиции подтвердил продавец товара.