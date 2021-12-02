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Культура и отдых

Экскурсионный фестиваль "Богатство Миллионки" пройдёт в Нижнем Новгороде 4 декабря

03 декабря 2021 14:34  [3] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В ближайшую субботу, 4 декабря, в Нижнем Новгороде состоится благотворительный экскурсионный фестиваль "Богатство Миллионки". Об этом сообщает городской департамент общественных отношений.

Авторами и гидами экскурсий станут известные нижегородцы. В программе мероприятия – серия благотворительных экскурсий для нижегородцев всех возрастов.

Как рассказали организаторы, гости фестиваля во время прогулки смогут узнать много интересного, а также лично пообщаться с известными нижегородцами. Кроме того, участники экскурсий поучаствуют в конкурсах, играх и общей фотосессии.

Программа экскурсионного фестиваля:

  • Экскурсия "Мой любимый город, мои любимые места",  автор Сергей Горин, Почётный гражданин Нижнего Новгорода.

Время и место сбора: 12:00, Ивановская башня Кремля (красная группа).

  • Экскурсия "Босяцкая Миллионная", автор - Александр Сериков, Почётный гражданин Нижнего Новгорода, председатель Правления Фонда "Земля нижегородская", доктор социологических наук.

Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (жёлтая группа).

  • Экскурсия "Рождественская сторона. Было. Стало. Будущее", автор Александр Симагин, директор департамента развития предпринимательства.

Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (зелёная группа).

  • Экскурсия "Зачатьевская башня", автор Владимир Камальдинов, Почётный гражданин Нижнего Новгорода, член Правления Фонда "Земля нижегородская", генеральный директор ЗАО ТИК "Старый Нижний".

Время и место сбора: 12:00, Памятник Петру I, Нижне-Волжская набережная (синяя группа).

  • Экскурсия "Миллион терзаний: Кожевенная и её роль в искусстве" (визит в мастерскую художника), авторы - Анна Таланова, арт-менеджер, доцент кафедры славянской филологии и культуры ИФИЖ ННГУ им. Лобачевского и Вахтанг Джаниашвили (JANO), грузинский художник и эмальер.

Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (белая группа).

  • Экскурсия "Ключ от города. Нижегородская навь", автор Ольга Клевер, историк, культуролог, автор книги "Нижегородская навь. Начало".

Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (оранжевая группа).

Для участия необходима предварительная регистрация, причём посетить можно только одну экскурсию, указав цвет группы.

Запись по телефону +7 (831) 430-28-15, e-mail: zhar-ptica27@yandex.ru.

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Теги:
История Фестиваль Экскурсия
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