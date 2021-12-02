Экскурсионный фестиваль "Богатство Миллионки" пройдёт в Нижнем Новгороде 4 декабря

В ближайшую субботу, 4 декабря, в Нижнем Новгороде состоится благотворительный экскурсионный фестиваль "Богатство Миллионки". Об этом сообщает городской департамент общественных отношений.
Авторами и гидами экскурсий станут известные нижегородцы. В программе мероприятия – серия благотворительных экскурсий для нижегородцев всех возрастов.
Как рассказали организаторы, гости фестиваля во время прогулки смогут узнать много интересного, а также лично пообщаться с известными нижегородцами. Кроме того, участники экскурсий поучаствуют в конкурсах, играх и общей фотосессии.
Программа экскурсионного фестиваля:
Время и место сбора: 12:00, Ивановская башня Кремля (красная группа).
Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (жёлтая группа).
Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (зелёная группа).
Время и место сбора: 12:00, Памятник Петру I, Нижне-Волжская набережная (синяя группа).
Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (белая группа).
Время и место сбора: 12:00, пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (оранжевая группа).
Для участия необходима предварительная регистрация, причём посетить можно только одну экскурсию, указав цвет группы.
Запись по телефону +7 (831) 430-28-15, e-mail: zhar-ptica27@yandex.ru.
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