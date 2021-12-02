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Юрий Шалабаев: "Волонтеры - люди с большим добрым сердцем"

05 декабря 2021 10:33  [50] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Прекрасно, что в нашем официальном календаре есть день, когда мы можем сказать спасибо тем, кто всегда рядом, кто всегда на связи, кто всегда готов помочь, людям с большим добрым сердцем и огромным желанием приносить пользу – добровольцам, волонтерам", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя нижегородцев с Днем волонтера.

"На вашем счету сотни добрых дел. Поиск пропавших людей, помощь одиноким пожилым, создание настроения у детей, проходящих длительное лечение в больницах, шефство над детскими домами, очистка берегов рек и озер, высадка деревьев – ваша помощь везде нужна и важна", - добавил он.

Юрий Шалабаев отметил также работу событийных волонтеров.

"По сути, это лицо нашего города: без них не обходится ни одно крупное мероприятие. Фестивали, форумы, флешмобы, выставки, показы – везде приветливые, вежливые и знающие ребята помогут и подскажут. В этом, юбилейном для города году работы у них было как никогда много: почти 100 мероприятий разного уровня от международных до городских. Примите искренние поздравления и слова благодарности за ваш труд, который меняет мир к лучшему!", - заключил он.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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