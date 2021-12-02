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Происшествия

Пенсионер погиб в ДТП на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде

04 декабря 2021 17:42  [68] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пенсионер погиб в ДТП на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде 3 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 20:25. По предварительной информации, 35-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2115", совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Погибшему мужчине было 65 лет.

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Теги:
ДТП МВД
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