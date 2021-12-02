Пенсионер погиб в ДТП на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде 3 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в 20:25. По предварительной информации, 35-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2115", совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Погибшему мужчине было 65 лет.
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