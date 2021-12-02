Пожилая женщина и ребенок пострадали при пожаре на ул. Дьяконова в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пожилая женщина и ребенок пострадали при пожаре на ул. Дьяконова, 43а в Нижнем Новгороде 6 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в пятиэтажном доме коридорного типа (бывшее общежитие) поступило спасателям в 7:35.

По приезду пожарных, горело имущество в подсобном помещении на первом этаже дома на площади 6 кв.м. Из здания было спасено 26 человек, в том числе 10 детей.

Пожар удалось ликвидировать в 8:35. Площадь пожара не изменилась.

В результате пожара 10-летняя девочка была госпитализирована в Детскую областную больницу с диагнозом - отравление продуктами горения легкой степени тяжести. Сейчас она проходит обследование. Также 64-летняя женщина госпитализирована в ГКБ №33 с диагнозом - отравление продуктами горения средней степени тяжести.