Дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности перед снегопадом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности перед ожидаемым снегопадом. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно прогнозу Gismeteo.ru, 7 и 8 декабря ожидается сильный снег до 14,8 мм.

"Дал поручение главам районов держать ситуацию на строгом контроле. Коммунальные службы должны подготовить максимальное количество техники для выхода на улицы Нижнего Новгорода, ДУКам поручено обеспечить работу дворников в необходимом количестве на придомовых территориях", - написал он.

Уборку снега на благоустроенных общественных пространствах будет контролировать департамент благоустройства

Ранее сообщалось, что колебания температуры от +3° до -8° ожидаются в Нижегородской области.