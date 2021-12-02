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Общество

Противопожарные водоемы расчищают в Нижнем Новгороде

06 декабря 2021 15:17  [85] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Противопожарные водоемы расчищают в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, работы по расчистке противопожарных водоемов ведутся в поселках Новое Доскино. Нагулино, Стригино, Гнилицы. Там углубляют дно прудов, расчищают берега от кустарников и мусора.

Отмечается, что из-за засушливого лета вода в пожарных водоемах стала убывать, поэтому жители частного сектора обратились за помощью в районную администрацию.

В последний раз противопожарные водоемы расчищали два года назад. По просьбам жителей поселков частного сектора из городского бюджета на работы по дноуглублению и расчистке территории от кустарников и мусора выделили более 1,7 млн рублей.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева проводим работу по обеспечению пожарной безопасности поселка Новое Доскино и всех поселков частного сектора, находящихся на территории Автозаводского района. Подрядная организация расчищает водоемы от ила, к пожарным резервуарам в поселках Гнилицы, Стригино, Нагулино и Новое Доскино обустраиваются подъездные пути и разворотные площадки", - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Напомним, всего в Автозаводском районе на территории частного сектора расположено 16 мест забора воды для пожаротушения.

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Теги:
Автозаводский район Пожароопасность
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