Противопожарные водоемы расчищают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Противопожарные водоемы расчищают в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, работы по расчистке противопожарных водоемов ведутся в поселках Новое Доскино. Нагулино, Стригино, Гнилицы. Там углубляют дно прудов, расчищают берега от кустарников и мусора.

Отмечается, что из-за засушливого лета вода в пожарных водоемах стала убывать, поэтому жители частного сектора обратились за помощью в районную администрацию.

В последний раз противопожарные водоемы расчищали два года назад. По просьбам жителей поселков частного сектора из городского бюджета на работы по дноуглублению и расчистке территории от кустарников и мусора выделили более 1,7 млн рублей.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева проводим работу по обеспечению пожарной безопасности поселка Новое Доскино и всех поселков частного сектора, находящихся на территории Автозаводского района. Подрядная организация расчищает водоемы от ила, к пожарным резервуарам в поселках Гнилицы, Стригино, Нагулино и Новое Доскино обустраиваются подъездные пути и разворотные площадки", - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Напомним, всего в Автозаводском районе на территории частного сектора расположено 16 мест забора воды для пожаротушения.